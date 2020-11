Jorge Jesus viu momentos “muito bonitos” com o Standard Liège

O Benfica apresenta-se no Estádio do Bessa com uma série de sete triunfos consecutivos e depois de ter realizado, frente ao Standard Liège, aquele que Jorge Jesus definiu como “o melhor jogo” até ao momento. “A equipa esteve bem em tudo aquilo que definimos para os momentos do jogo. Fiquei agradado com a exibição, por a equipa ter tido momentos muito bonitos”, justificou o treinador, referindo: “O Benfica, à semelhança de todas as equipas, não fugirá à regra e vai melhorar.”

Apesar dos sinais animadores e do arranque vitorioso na prova de regularidade, JJ não deu como garantido o aumento da vantagem para o FC Porto. “Temos cinco pontos de avanço. Falta-nos um jogo. Esperava que a equipa tivesse o rendimento que está a ter e ganhar todos os jogos”, afirmou, prudente, o treinador das águias.





O treinador do Benfica frisou que Everton ainda está em fase de adaptação, embora não poupe elogios ao reforço, o único jogador de campo que foi titular nos oitos jogos das águias esta temporada.

“O Everton tem características especiais, por isso é que fez sempre a diferença, tanto no Grémio como na seleção do Brasil. Está a adaptar-se, pois o futebol europeu é mais exigente. Aqui tem de conquistar espaço sem ser de forma individual. Ele sente que aqui há menos espaço para jogar do que no Brasil. Está a adaptar-se, tal como o Pedrinho e o Gilberto, que também ainda não atingiram os respetivos níveis, mas têm muito talento”, sublinhou Jesus. O técnico completou: “No Grémio pouco ou nada defendia e o jogo ofensivo passava muito por ele. No Benfica tem de ter outros movimentos defensivos que o afastam um pouco da zona do golo, mas são as ideias da equipa. Ele tem jogado os jogos todos, ainda não o tirei para poder dar alguma folga. Sabendo que o rendimento dele não é de topo, é sempre alto. Isso é o que difere os grandes jogadores.”