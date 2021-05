Jorge Jesus votado como melhor treinador do século na Fox Sports Brasil

Jorge Jesus foi considerado o melhor treinador de futebol no Brasil no século XXI numa votação levada a cabo nas redes sociais pelos internautas da Fox Sports Brasil. Derrotou outros técnicos pela maior quantidade de interações dos adeptos.





O atual treinador do Benfica, de 66 anos, levou a melhor numa 'final' sobre Muricy Ramalho, treinador que se destacou no Internacional e São Paulo e conta quatro campeonatos brasileiros conquistados e uma Taça Libertadores.Recorde-se que em pouco mais de um ano ao serviço do Flamengo, o treinador português arrebatou os adeptos e levou o emblema vermelho e preto à conquista de cinco troféus, entre os quais o Brasileirão e a Taça Libertadores.