Jorge Maciel confirma saída para o Lille: «Levo um sentimento de dívida para com o Benfica»

Jorge Maciel confirmou que está de malas aviadas para o Lille, corroborando assim a notícia avançada por. O técnico do Benfica na Youth League e da equipa de sub-23 orientou esta quarta-feira o seu último jogo com as águias, no triunfo, por 3-0, frente ao Leipzig, precisamente na Youth League, que de resto valeu o apuramento para a próxima fase da prova."Não foi uma decisão fácil, andou para trás. Há decisões que, por vezes, são egoístas e esta é exclusivamente minha, do ponto de vista pessoal e profissional. Saio com consciência plena que fiz trabalho feliz no Benfica e que o Benfica deu-me muito mais do que eu dei ao clube. Isso foi o que me deixou mais dividido. Estava altamente feliz e motivado, mas, a longo prazo, acredito que posso ter um retorno mais imediato ou sustentado no Lille", afirmou o treinador, de 34 anos."O clube tentou alternativas para que eu ficasse, mas houve uma reunião em que fui com uma decisão tomada. Estou seguro dela. Se tivesse de ficar, continuaria feliz. Regresso? No futebol o nunca e o sempre são duas palavras que não sabemos. O que abre portas às pessoas é serem competentes e fazerem o seu caminho de forma independente e honesta. A minha relação com o Benfica sempre foi assim. Levo um sentimento de dívida para com o Benfica. Se um dia poder pagar essa divida, cá estarei, muito disponível, porque é um clube que eu adoro", rematou.Conforme o nosso jornal deu conta, em França, o técnico vai assumir uma das vagas que João Sacramento e Nuno Santos deixaram em aberto ao trocarem a equipa francesa pelo Tottenham, de Mourinho. Para o lugar de Maciel, um dos nomes abordados é o de Luís Castro, antigo coordenador da formação do V. Guimarães e atualmente no Panetolikos.