Jorge Maciel deixa Benfica e ruma ao Lille

Jorge Maciel, treinador do Benfica na Youth League e da equipa de sub-23, estará esta quarta-feira no banco dos encarnados pela última vez, no jogo frente ao Leipzig, indo posteriormente ocupar um lugar na equipa técnica do Lille.Segundo apurou, o técnico vai assumir uma das vagas que João Sacramento e Nuno Santos deixaram em aberto ao trocarem a equipa francesa pelo Tottenham , de Mourinho.Para o lugar de Maciel, um dos nomes abordados é o de Luís Castro, antigo coordenador da formação do V. Guimarães e atualmente no Panetolikos.Recorde-se que o Benfica defronta o Leipzig esta quarta-feira, às 14 horas, em jogo da 5.ª jornada do Grupo G da Youth League.