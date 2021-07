Jorge Mattamouros aponta "escândalo": «É imperativo bloquear esta transação»

Jorge Mattamouros condenou o negócio que garantirá ao empresário John Textor 25 por cento do capital da SAD do Benfica face ao contrato de compra e venda estabelecido com José António dos Santos.





"A promessa de venda secreta de 25% da Benfica SAD a um investidor americano — assessorada por um vice-presidente do Benfica na última Direção — é um escândalo. É imperativo bloquear esta transação. Já. Temos de ser nós, os sócios, a fazê-lo; esta gente está a querer roubar-nos o clube", condenou o sócio das águias nas redes sociais.Mattamouros aludiu ao facto de João Costa Quinta, representante legal de Textor no negócio, ter sido vice-presidente do Benfica entre 2016 e 2020, na direção liderada por Luís Filipe Vieira, pedindo a intervenção dos sócios. Antes, entre 2009 e 2016, Costa Quinta integrou o Conselho Fiscal das águias.