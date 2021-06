Jorge Mattamouros: «Esta é uma ação para libertar o Benfica de Vieira»

Jorge Mattamouros, o advogado que interpôs uma ação judicial que visa a destituição de Luís Filipe Vieira da liderança do Benfica, explicou os motivos pelos quais o faz: "Não fiz parte de nenhuma lista, sou próximo de um dos candidatos. Sei que no dia seguinte vão tentar associar isto ao Noronha Lopes e por aí fora. Não há qualquer interesse. Esta é uma ação contra Vieira e para libertar o Benfica de Luís Filipe Vieira. É apenas contra ele", assinalou, em entrevista à TVI.





Mattamouros realça que decidiu avançar para Tribunal contra o presidente das águias na qualidade de "sócio" e "não de advogado" e que não tem em mente qualquer cargo na direção das águias. "Não quero ser candidato a nada. Não tenho interesse, num futuro minimamente contemplável em termos de linha do tempo, de me candidatar a qualquer lugar. Tenho 15 anos de carreira internacional, tenho experiência de fraude internacional, tenho experiência nestes temas. E no dia que Vieira sair do Benfica eu termino esta ação", vincou.