Jorge Mattamouros fica com dúvidas em relação aos resultados da AG do Benfica

Jorge Mattamouros, sócio que procura a destituição de Luís Filipe Vieira do cargo de presidente do Benfica, realçou, ainda antes de os resultados serem conhecidos, que estes lhe iriam suscitar dúvidas. "Nenhum votação, com o atual sistema de voto eletrónico, é credível. Os órgãos de governo interno do clube não funcionam. Estão capturados por Luís Filipe Vieira", escreveu o advogado no Twitter.