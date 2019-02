Jorge Mendes acelera Rúben Dias

Rúben Dias é um alvo preferencial da Juventus, tal como Record já escreveu, e as negociações continuam, segundo dão conta em Itália. O jornal ‘Tuttosport’ noticiou que o superagente Jorge Mendes previu reunir-se ontem com o presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, para abordar o futuro do já internacional português, de 21 anos.O empresário do titular da defesa do Benfica quer perceber em concreto as exigências das águias para as transmitir a Fabio Paratici, diretor desportivo do clube de Turim, onde atuam os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, outro produto do Caixa Futebol Campus.Contudo, não só o nome de Rúben Dias deverá estar em cima da mesa. O brilho de João Félix nas últimas partidas tem dado que falar entre os tubarões do futebol europeu e a Juventus não esconde que gostava de contar com o jovem nas suas fileiras.