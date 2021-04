Maior acionista da SAD defende aposta na formação: «Sem ela não haverá hipótese de sobrevivência»

Para lá de ter falado da sua opção de investir na SAD do Benfica e nas chances das águias em conquistar o título nacional, José António dos Santos defendeu em entrevista à Jornal Económico TV que o clube da Luz deve apostar na formação, já que no seu entender sem ela não terá forma de sobreviver.





"Acho que Portugal tem realmente uma escola de jogadores e um apetite dos miúdos com vista a serem craques como o Cristiano Ronaldo. Sabemos que é difícil chegar lá. Começaram a aparecer muitos miúdos de há 4 ou 5 anos para cá muito bons e isso deve-se à formação. O próprio país, pela própria Secretaria de Estado do Desporto, deveria apoiar muito este caso. Muitas vezes há clubes de aldeias que poderiam ter um pequenino apoio que daria grandes escolas de jogadores", assumiu o presidente do Grupo Valouro, o maior accionista individual da SAD encarnada.Quanto ao caso concreto do Benfica, José António dos Santos deixou a sua visão. "Eu digo sempre que nunca se deve deixar a formação. A formação é o futuro de qualquer clube em Portugal, se não tiver formação não há clube. Não haverá hipótese de sobrevivência sem ela. Os clubes têm de ter uma receita extra. Todos os anos têm de vender alguns miúdos para se manterem. Temos pouca indústria capaz de suportar clubes de futebol. Esse é um dos grandes problemas de Portugal. O país é pequeno em população e é pouco industrializado para suportar clubes de futebol", concluiu.