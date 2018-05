José Augusto teceu comentários este sábado sobre a situação que se vive atualmente no Sporting. "A instituição Sporting não merecia aquilo que se está a passar. É a consequência da falta de competência e sede de poder dos seus dirigentes", afirmou o ex-selecionador nacional e glória dos anos 60 do futebol português.José Augusto falou à margem de uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila do Conde, que está a homenagear este sábado os internacionais A naturais da cidade, bem como as diferentes gerações da seleção lusa. O evento decorre no Teatro Municipal de Vila do Conde.

Autor: Rúben Tavares