José Augusto: «Lage tem muitas lacunas»

Sucedem-se as reações à derrota do Benfica frente ao Marítimo, que ditou a saída de Bruno Lage do Benfica.





"Foi um jogo que nos afasta do título. O nosso Lage erra muito. Desta vez foi ao deixar o Rafa de fora. Isso é dar 70% de vantagem ao adversário. Os golos que falhámos, se ele estivesse lá, pelos menos um poderia ter entrado. O Lage tem muitas lacunas e não serve para o Benfica", considerou José Augusto, antigo jogador das águias.

Domingos Amaral, escritor



“O desastre continua. O Bruno Lage não tem qualidade para treinar no Benfica e, assim, o Luís Filipe Vieira ainda se arrisca a perder as eleições. Mais uma vez o treinador mexeu mal e foi penalizado por isso mesmo. É o fim da linha para Bruno Lage, mas já devia ter saído.”



Telmo Correia, deputado

“Isto foi mais do mesmo. Não há novidade. O Benfica entrou bem, mas foi-se abaixo. É uma deceção que se repete. Mas atenção, dou muito mérito ao Marítimo. Lembrando frases do próprio Lage na temporada passada, eu pergunto: quantas vezes já perdemos o campeonato este ano?”



