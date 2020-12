José Bastos lembrado nos Barreiros

Mesmo que não tivesse sido percetível, face à cor das camisolas usada na partida com o Marítimo, os jogadores do Benfica atuaram ontem com fumos negros em memória de José Bastos. O antigo guarda-redes dos encarnados, vencedor da Taça Latina em 1950, faleceu faz hoje uma semana, aos 91 anos.

O minutos de silêncio que se cumpriu antes do encontro entre madeirenses e águias foi em memória não só de José Bastos, mas também de Reinaldo Teles, Maradona e Vítor Oliveira. O malogrado dirigente portista e o astro argentino morreram na passada quarta-feira, o treinador no último sábado.