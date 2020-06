José Calado: «Vieira não vai tomar qualquer decisão até final da época»

José Calado acredita que Bruno Lage vai manter-se no comando técnico do Benfica até final da temporada. Apesar da derrota histórica com o Santa Clara (3-4), o antigo capitão das águias lembra as dificuldades que podem surgir por se mudar o treinador a seis jornadas do fim do campeonato.





"A minha convicção é de que o presidente não vai tomar qualquer decisão até final da época. Um novo treinador nesta altura pressupõe uma nova tática e adaptação", começou por dizer o agora comentador da CMTV a: "Vieira já mostrou que mantém os treinadores. A continuidade de Bruno Lage depende dele. Estou em crer que se se houver outro resultado negativo e o título fugir, não terá condições para continuar, depois de ter tido sete pontos de vantagem. Nem sei se será aceite pelos adeptos."De resto, Calado diz que a má fase do Benfica não está relacionada com a paragem imposta pela covid-19: "este futebol não tem nada a ver com o pós-pandemia. Já havia antes, é um futebol pobre, que não apaixona os adeptos."