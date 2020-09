José Carlos Manaças apoia João Noronha Lopes na candidatura à presidência do Benfica

José Carlos Manaças, histórico preparador físico do hóquei em patins, revelou esta terça-feira o apoio a João Noronha Lopes na candidatura à presidência do Benfica. Numa carta aberta, Manaças referiu que até há quatro anos apoiava Luís Filipe Vieira mas sublinhou que há uma "mudança necessária" a fazer no clube da Luz.





"Entendo ser chegada a hora de mudar, por considerar estarmos num fim de ciclo, razão pela qual declinei, já este ano, voltar a apoiar o atual presidente quando contactado nesse sentido", vincou."Caro João Noronha Lopes,

Começo por transmitir-lhe que pretendo apoiá-lo enquanto Candidato a Presidente do Sport Lisboa e Benfica.

Sou o sócio nº 4033 do Sport Lisboa e Benfica. Desde 1969, são já 50 anos de sócio do nosso Clube, mas a minha ligação começou sete anos mais cedo!

Aos seis anos de idade, em 1962, por iniciativa do meu pai (já falecido e também ele sócio durante décadas), comecei a fazer ginástica no Benfica, na velhinha sede da Rua Jardim do Regedor. Durante uma aula com o Prof. Capitão Noronha Paulino, dei uma queda de uma trave de dois metros de altura, com fratura do nariz e dentes. Na altura, já era sócio, mas o meu pai fez uma exposição à direção sobre o sucedido que não teve resposta e retirou-me de associado do clube.

Foi já com 13 anos que voltei, entretanto, a ser sócio e, a partir de então, de forma ininterrupta.

Profissionalmente, trabalhei em várias entidades, seleções nacionais e em clubes desportivos, sendo que, no nosso SL Benfica, estive como profissional em três momentos distintos, enquanto Preparador Físico do Hóquei em Patins, de 1988/89 a 1994/95, de Novembro de 2008 a Julho de 2009; e de Julho de 2013 a Junho de 2016), com os seguintes títulos:

• Campeão da Europa de Clubes: Liga Europeia (2015/16)

• Vencedor da Taça CERS (1990/91)

• Vencedor da Taça Continental (2013)

• Vencedor da Taça Intercontinental (2013)

• Campeão Nacional Seniores (1991/92, 1993/94, 1994/95, 2014/15, 2015/16)

• Vencedor da Taça de Portugal (1990/91, 1993/94, 1994/95, 2013/14, 2014/15)

• Vencedor da Super Taça Nacional (1992 e 1994)

• Campeão Nacional Juniores (1990/91, 1992/93)

Feita a minha apresentação, devo referir que, até há quatro anos, apoiava Luís Filipe Vieira, a quem reconheço trabalho feito em prol do Clube, que contribuiu para o seu desenvolvimento, mas entendo ser chegada a hora de mudar, por considerar estarmos num fim de ciclo, razão pela qual declinei, já este ano, voltar a apoiar o atual presidente quando contactado nesse sentido.

Não conheço, mas espero vir a conhecer pessoalmente João Noronha Lopes, que sei apaixonado pelo nosso Clube e dono de um currículo profissional invejável e em quem acredito para levar a mudança necessária ao nosso amado Sport Lisboa e Benfica."