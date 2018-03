Continuar a ler

Recorde-se que, na segunda-feira, Gomes da Silva falou na existência de sondagens prevendo futuros substitutos para Vieira caso o atual presidente saísse, colando, de forma indireta, Moniz a esses mesmos estudos. Algo que o administrador da SAD considerou "falso e absurdo", em declarações a Record "Eu não gostava de dedicar atenção a esse senhor. Tive de lhe dedicar atenção quando há uns anos lhe deram poder inadvertidamente ao ponto de o nomearem Ministro, com grande dificuldade para lidar com aquilo que é a liberdade de imprensa e liberdade de comentário. Esse senhor tentou interferir na linha editorial da TVI, censurar o principal comentador que a TVI tinha, Marcelo Rebelo de Sousa, que é hoje Presidente da Republica. A verdade é que na sequência, Marcelo saiu da TVI. Isso atesta o que penso desse senhor e a atenção que lhe dedico", completou Moniz, acerca do tema 'Rui Gomes da Silva'.