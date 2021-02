José Eduardo Moniz e os resultados: «Não significa que deixemos de acreditar no potencial da equipa»

José Eduardo Moniz integrou a comitiva do Benfica na viagem até Roma e garante estar crente em relação a um bom resultado diante do Arsenal, na primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa.





"Esperamos sair de Roma com um bom resultado. É uma pena não jogarmos no Estádio da Luz, mas as circunstâncias da pandemia a isso obrigam. Eu quero acreditar que somos capazes de vir de Roma com um resultado que nos seja favorável e abra boas expectativas para o jogo da segunda mão. Aliás, todos nós acreditamos nisso", começou por frisar o vice-presidente em declarações à BTV, à partida em Lisboa."Quando entramos em campo, é a filosofia que temos e um posicionamento permanente: sempre para ganhar. O melhor resultado será esse. Vejamos o que acontece, não vou fazer prognósticos, acredito que temos equipa capaz de ganhar o jogo se formos equipa. Bons talentos nós temos, agora é preciso termos a certeza que vão atuar todos como uma equipa sólida, coerente e solidária", acrescentou o dirigente, de 68 anos.Sobre a sequência de resultados mais recente, Moniz assumiu a crença no plantel principal da equipa de futebol."A circunstância de ter havido resultados menos bons, não significa que deixemos de acreditar no potencial da equipa, na qualidade do nosso treinador e que deixemos de alimentar esperanças numa segunda etapa da época boa", explicou.