José Eduardo Moniz: «Já vi Vieira a ser mais feliz noutras intervenções»

José Eduardo Moniz abordou o momento do Benfica e, embora se mostre "solidário" com o presidente Luís Filipe Vieira, mostrou alguma desilusão com a conferência de imprensa que este concedeu na quinta-feira, para confirmar a continuidade de Rui Vitória à frente do Benfica."Há um conjunto de pessoas que gere o clube, de forma direta ou indireta. O presidente é o responsável pelo futebol e é a ele que compete tomar as decisões. Vimos uma conferência de imprensa dele, onde explicou como foi levado a levar aquela decisão. Já vi Luís Filipe Vieira a ser mais feliz noutras intervenções. Foi uma intervenção não tão feliz quanto outras. A pressão do momento também não o ajudou para isso", atirou o vice-presidente da SAD benfiquista no novo programa da TVI, ‘Entre Deus e o Diabo’.No papel de jornalista, Moniz confirmou que tanto ele como Nuno Gaioso Ribeiro não foram ouvidos no processo de decisão sobre a continuidade ou saída de Rui Vitória. "Pelo que vi na Comunicação Social, estiveram envolvidos neste processo o presidente, Domingos Soares de Oliveira e Rui Costa. Toda a gente também sabe que as questões do futebol no Benfica são tratadas pelo presidente, que é quem tem o pelouro do futebol e o gere da forma que entende."