José Fonte: «Rúben Dias lidera por exemplo e está pronto para o Manchester City»

José Fonte conhece muito bem a Premier League, depois de dez anos a jogar em Inglaterra. O defesa passou por clubes como o Crystal Palace, o Southampton ou o West Ham e acredita que Rúben Dias vai fazer sucesso no Manchester City.





"O Rúben Dias é um dos meus centrais jovens preferidos, para ser honesto. Ele só tem 23 anos, mas mostra grande maturidade e ética de trabalho. Ele quer aprender, quer melhorar. Ele vê os grandes defesas, é muito interessado em conhecer o jogo e melhorar. No meu ponto de vista, é uma grande aquisição para o Manchester City. Eles estão a receber um jogador de topo, que quer sempre ser melhor. Ele é humilde, tem muita capacidade com a bola nos pés e passa bem entre linhas. Ele lê bem o jogo, ataca bem a bola e é forte nos duelos. Estão a comprar um jogador muito bom", sublinhou Fonte, em entrevista à ‘talkSport’.Colega de equipa na Seleção Nacional, José Fonte acredita que Rúben Dias está mais do que pronto para a exigência dos adeptos dos citizens."Não tenho dúvidas de que ele está pronto. Ele está a jogar ao mais alto nível há já três anos, é titular na Seleção Nacional também. Tem um corpo jovem, mas uma mente adulta. Acho que ele está pronto e está entusiasmado para mostrar o que é capaz e pode jogar já", destacou.José Fonte descreve ainda o central ex-Benfica como um líder nato."Se ele é um líder? Sim. Ele lidera pelo exemplo. É um rapaz trabalhador, que está sempre no ginásio e tem cuidado com o que come. Ele é também muito falador, gosta de comunicar. Gosto muito disso. Ele fala muito, dá instruções a partir de trás e isso é muito importante num defesa", concluiu.