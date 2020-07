José Manuel Capristano e o regresso de Jorge Jesus ao Benfica: «É uma vitória do presidente»

Jorge Jesus está de regresso ao Benfica, como Record avançou. O acordo foi alcançado na noite passada e as reações sucedem-se.





"Fico muito contente porque sou amigo de Jesus e reconheco lhe qualidades muito acima da média. È um treinador de topo, que conhece perfeitamente o Benfica. É o homem certo, no lugar certo. Não é uma aposta de risco, seria se fosse um treinador fraco. Isto é uma vitória do presidente do Benfica. Tive sempre muitas reticencias em relação à vinda dele. Tive medo que não regressasse a Portugal. Mas o Benfica é um clube muito grande. Os benfiquistas que disseram que rasgavam o cartão que pensem bem nisso porque isso não é benfiquismo. Que ele tenha sorte e que comece a ganhar. Vai galvanizar a massa associativa do Benfica. O rolo compressor. Estou convencido que o Benfica também vai trazer os jogadores que ele pede, para formar uma grande equipa que nos possa levar novamente a finais europeias", afirmou José Manuel Capristano, antigo dirigente encarnado à CMTV.