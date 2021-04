José Marques assina contrato profissional com o Benfica

José Marques assinou esta sexta-feira contrato profissional com o Benfica. O extremo-direito, que também faz o corredor esquerdo do ataque, assumiu estar "muito contente" pelo "voto de confiança" do clube.





"Este voto de confiança do Benfica em mim deixa-me muito contente, vou continuar a trabalhar para dar tudo em campo por esta camisola", prometeu o extremo, em declarações à BTV.O extremo de 16 anos cumpre este ano a segunda temporada com a camisola das águias, depois de passagens pelo CA Gândaras RDC, pelo CD Lousanense e ainda pela Associação Académica de Coimbra. Pelas Seleções Nacionais, conta com um total de quatro internacionalizações ao serviço dos sub-15.