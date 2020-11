José Mourinho: «Nunca serei eu a empurrar o Gedson ou a dizer que não o quero no Tottenham»

Gedson Fernandes está emprestado pelo Benfica ao Tottenham até junho de 2021 mas José Mourinho não coloca entraves a que a cedência seja encurtada e o internacional português regresse à Luz mais cedo.





"Para mim nunca é um problema, mas sim uma solução. Tê-lo no plantel, mesmo não sendo convocado e não jogando, é uma situação extremamente confortável. Nunca serei eu a empurrá-lo ou a dizer que não o quero aqui porque quero mas compreendo a situação do miúdo e do Benfica. Se o clube quiser terminar a relação aqui estaremos para colaborar, porque queremos o bem do jogador. O Benfica tem o poder de decidir e será por nós aceite", reiterou o treinador dos spurs em declarações à Sport TV.Gedson está ligado ao Benfica até junho de 2023 e está blindado por uma cláusula de 120 milhões de euros. Esta temporada, o médio português de 21 anos conta apenas um encontro oficial pelos spurs.