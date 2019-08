José Nuno Martins: «Não é aceitável que Moniz questione os Estatutos»

José Nuno Martins, diretor do jornal 'O Benfica', voltou a criticar José Eduardo Moniz, vice-presidente dos encarnados, à semelhança do que já tinha feito na BTV . Desta vez, no segundo ponto do editorial do jornal, o diretor da publicação referiu que Moniz "persiste em empreender sentenças singulares e não devidamente fundamentadas"."Não é aceitável para os sócios benfiquistas que um vice-presidente da Direção do Clube e da SAD se ponha, por exemplo, a questionar daquelas maneiras os Estatutos que estão em vigor", acrescentou José Nuno Martins, dizendo ainda que o 'vice' das águias parece querer dar "uma no cravo e outra na ferradura"."Os dirigentes eleitos do Sport Lisboa e Benfica têm responsabilidades acrescidas no que respeita às ideias expendidas no espaço público. Um deles, o vice-presidente da Direção do Clube e da SAD, José Eduardo Moniz, persiste em empreender sentenças singulares e não devidamente fundamentadas, fora dos lugares convenientes e, sobretudo, excêntricas a ocasiões adequadas.Evidentemente que, numa instituição de raiz e praxis profundamente democráticas, aqui, até "a asneira é livre"… Sendo que, no nosso contexto, o usufruto do conceito possa até ser mais tolerável, se aproveitado por quem, talvez não disponha do conhecimento profundo de tudo quanto realmente seja e de como se estará já a desenvolver o futuro do Benfica.Mas, precisamente quando, no Benfica, estamos a viver as presentes circunstâncias casuísticas e históricas, certamente não é aceitável para os sócios benfiquistas que um vice-presidente da Direção do Clube e da SAD se ponha, por exemplo, a questionar daquelas maneiras os Estatutos que estão em vigor.Mesmo que, com algum cuidado, pareça pretender dar, como os ferreiros, uma no cravo e outra na ferradura."