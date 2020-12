José Nuno Martins sai agastado com Moniz

José Nuno Martins pediu para deixar a direção do jornal 'O Benfica', que ocupava desde 2008, apurou Record. A continuidade de José Eduardo Moniz nos órgãos sociais, um vice-presidente com o pelouro da comunicação com quem travou uma desavença pública em 2019, gerou desconforto ao diretor do semanário.





Martins questionou Moniz sobre se este não teria um "plano secreto" depois de ter defendido a limitação de mandatos na Luz. Recorde-se que Pedro Pinto será o novo diretor de comunicação a partir de 1 de janeiro.