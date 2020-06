José Soares: «Vamos respeitar o maior, se não morreres pelo Benfica não és digno do manto sagrado»

José Soares pertenceu aos quadros do Benfica entre 1990 e 2001, sendo um produto das escolas das águias ainda no século XX. O ex-defesa dos encarnados mostrou-se indignado com o momento desportivo do clube da Luz e recordou algumas lendas que vestiram de águia ao peito.





"Cresci com Nené, Bastos Lopes, Zé [Henriques] Gato, Eusébio, Shéu, Veloso, Mozer, Rui Costa, Silvino, Vítor Martins, Pacheco, Vítor Paneira, Paulo Madeira, Stefan Schwarz, Valdo, João Pinto, Nuno Gomes, Neno, Pedro Valido, entre outros a dizerem bem alto: nada está acima do manto sagrado, se for preciso morremos em campo! Vamos respeitar o maior, se não morreres pelo Benfica não és digno de vestir o manto sagrado! São outros tempos, outras mentalidades!", publicou o antigo central, agora com 44 anos, através da conta pessoal de Facebook.