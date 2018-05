Germán Conti vai ser reforço do Benfica mas pela vontade da direção do Colón o destino seria outro. José Vignatti, presidente do emblema de Santa Fé, disse à rádio 'El Mundo' que gostaria que Conti tivesse permanecido no campeonato argentino."Nós preferíamos que o Conti tivesse ido para o Boca Juniors. Estavam interessados nele mas estava tudo fechado com o Benfica", vincou o dirigente, acrescentando que o facto de cláusula de rescisão se cifrar em 3,5 milhões de euros facilitou a saída do capitão de equipa. "Estamos conscientes de que a cláusula de rescisão era muito baixa e eles pagaram-na. O negócio está fechado", adiantou Vignatti.

Autor: Flávio Miguel Silva