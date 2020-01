Jota: «Agora é pensar em começar da melhor forma o novo ano»

Autor do segundo golo do Benfica diante do V. Setúbal, num jogo que acabou em empate a dois tentos, Jota lamentou que o Benfica não tenha conseguido o apuramento para a 'final four' da Taça da Liga.

"Sabíamos que não dependíamos só de nós. Mas, não pensamos nisso, ao longo do jogo fomos fazendo o nosso trabalho e agora é pensar em começar da melhor forma o novo ano. O Benfica entra em todas as competições para vencer, mas infelizmente não conseguimos passar esta fase. Mas, ainda estamos noutras competições e vamos dar tudo para as ganhar", começou por dizer, à SportTV.

"É um trabalho a longo prazo do Benfica. É um prémio pelo trabalho desenvolvido, desde já dar os parabéns a quem se estreou, ao Morato e ao Tiago Dantas, e que continuem a trabalhar da mesma forma para darem continuidade a este momento."

Lance do golo

"Foi um momento do jogo, o Chiquinho passou-me a bola e vi espaço para chutar e acabou por entrar."