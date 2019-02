Jota ainda espera primeira vez na Liga

O Benfica reorganizou o ataque em janeiro com a dispensa de Castillo e Ferreyra e a promoção do jovem Jota, mas o avançado ainda aguarda a oportunidade de se estrear na equipa com Bruno Lage. O jogador foi convocado pelo técnico para o duplo compromisso com o Sporting, mas acabou por não ser chamado a jogo em nenhum dos encontros. Refira-se que Jota continua na expectativa desde que foi oficialmente promovido à formação principal, mas já cumpriu esse desejo com Rui Vitória. O técnico chamou o jogador para o encontro com o Sertanense, a contar para a Taça de Portugal, tendo entrado no decorrer da segunda parte. Do lote de quatro jogadores promovidos, também Zlobin e Florentino aguardam a estreia na equipa.