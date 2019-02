Jota: «Ainda não inventaram palavras capazes de descrever o que sinto»

Jota realizou na segunda-feira, diante do Chaves ( 4-0 ), o primeiro jogo no campeonato pelo Benfica - já havia atuado pela equipa principal num encontro da Taça de Portugal. Um momento especial, que o jovem extremo, de 19 anos, vai recordar para sempre."É difícil descrever algo que sonhaste uma vida inteira e num piscar de olhos se torna realidade! Como ainda não inventaram palavras capazes de descrever o que sinto quero simplesmente agradecer do fundo do coração a todos os que me ajudaram a concretizar este sonho, é um orgulho poder fazer parte da história do meu clube de coração. A maior certeza que tenho é que o Benfica é maior do que todos nós e isso nunca mudará!", disse o avançado, formado nos encarnados, através do Instagram.