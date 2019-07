Jota cheio de “confiança”

Uma vez mais lançado para atuar como segundo avançado, Jota sublinhou que se sente "cada vez mais ambientado". "Todos me dão confiança para mostrar o meu futebol. De resto, jogo onde o treinador quiser, seja a ponta-de-lança, na ala ou como segundo avançado. Também depende do adversário, mas estamos preparados para tudo. Cresci como ala, mas tenho gostado muito de jogar como segundo avançado e tenho vindo a aprender", atirou, já na zona mista.

O jovem realçou o facto de a equipa ter sabido lidar com as circunstâncias. "Já sabíamos que o ritmo podia ser elevado e, com muito calor, conseguimos lançar processos da última época e acabámos com uma vitória". E deixando claro que "o Benfica é mesmo uma pátria sem fronteiras" – referindo-se ao apoio dos emigrantes –, Jota recorda que "ainda é cedo para falar na Supertaça".