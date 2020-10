Jota deixa emocionada mensagem na hora de dizer 'adeus' ao Benfica: «Obrigado, amo-te»

Depois da paragem para os compromissos da Seleção Nacional sub-21, Jota Filipe viaja agora para Espanha, onde irá representar o Real Valladolid por empréstimo do Benfica, válido por uma temporada. Esta quinta-feira, o extremo português formado no Seixal não escondeu a 'casa' que o viu crescer e deixou uma emocionada mensagem nas suas redes sociais.





"Obrigada, amo-te. 23/03/03 [data em que foi tirada a fotografia]. Sc. [Sócio] 33730", escreveu, em publicação onde aparece no terceiro anel do antigo Estádio da Luz, com apenas três anos de idade.