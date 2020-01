Jota deve estar apto para o jogo com P. Ferreira

Em Paços de Ferreira, Bruno Lage já deverá contar com Jota. Ao que o nosso jornal apurou, o internacional sub-21 português já estará recuperado do traumatismo na região lombar. O jogador, de 20 anos, acabou por não ser convocado para o dérbi com o Sporting devido ao problema contraído durante a semana de trabalho, mas neste momento já regista melhorias, razão pela qual a expectativa é positiva. Se assim for, o regresso de Jota aumenta as opções para a frente de ataque.

O extremo soma 16 jogos pelo Benfica esta temporada e ainda dois golos marcados, no caso com o Sp. Covilhã e o V. Setúbal, ambos para a Taça da Liga. Jota tinha sido titular frente ao Aves, para a Liga, ficou no banco com o Rio Ave (Taça de Portugal) e, como já se disse, a lesão impediu que estivesse em Alvalade.