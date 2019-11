Jota e a formação: «O Benfica tem feito um trabalho fantástico e a história comprova-o»

Jota garantiu que o "Benfica é o clube do coração" e que vai "desde sempre ao Estádio da Luz". Por isso, partilhar o balneário da equipa principal com futebolistas credenciados fê-lo pensar."Passar uma temporada inteira a ver os jogadores dentro de campo, depois apoiá-los cá fora e ter o privilégio de estar com eles lá dentro, é uma sensação indescritível", começou por vincar o assumido "médio-ala" em declarações ao magazine da Liga dos Campeões onde frisou que "um jogador do Benfica de saber jogar com a pressão". "É saudável mas isso não nos limita dentro e fora do campo. Ao longo do tempo têm sido criadas muitas ferramentas para nós conseguirmos estar o mais confortáveis possível, podermos ser capazes de jogar a Champions League e depois passar para patamares mais altos. Acho que nisso o Benfica tem feito um trabalho fantástico e a história comprova-o", realçou o jovem de 20 anos que vai na 13ª temporada de águia ao peito.Já Florentino, titular na vitória sobre o Rio Ave (2-0) no sábado, apontou ao "sonho desde pequeno de jogar no Estádio da Luz". "Partilhei o balneário com jogadores que via desde pequenos e eram meus ídolos, minhas referências. Tentava sempre aprender com eles. Agora partilho o balneário com eles", disse, frisando a mesma ideia de Jota, companheiro de equipa desde 2010."Ainda hoje me lembro do primeiro treino que fiz com o Jota. Estávamos a fazer exercícios de uma equipa contra a outra. Eu ainda não o conhecia bem. Como é um jogador que faz muitas simulações, vai à linha e 'tranca', eu fui lá e fiz-lhe um carrinho que foi até lá ao fundo (risos). O Jota tinha-me feito uma finta na linha de fundo. Desde aí comecei a ter mais contenção com ele", afirmou, com bom humor, o médio de 19 anos.