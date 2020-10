Jota emprestado ao Valladolid até ao final da temporada. Record sabe que o acordo está fechado e que o extremo vai deixar o Benfica.





A saída de Jota há muito que estava em cima da mesa, como o nosso jornal deu conta, face à pouca utilização. Agenciado por Jorge Mendes, Jota não viu a sua situação mudar com a renovação, em janeiro passado, quando colocou o preto no branco no contrato que o vincula ao Benfica até 2024 e o blinda com uma cláusula de rescisão de 88 milhões de euros. Com a chegada de Jorge Jesus a situação também não se alterou.