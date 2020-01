Jota está recuperado e pode ser opção já na sexta-feira, na receção do Benfica frente ao Aves, a contar para a 16ª jornada do campeonato. O extremo formado no Seixal integrou ontem o primeiro treino de conjunto do reforço Julian Weigl e mostrou ter debelado por completo o estiramento na coxa direita com que se debatia desde os últimos dias de 2019.

Aliás, o dianteiro de 20 anos, que ainda aguarda a renovação de contrato com as águias, foi baixa no treino aberto no Estádio da Luz, onde acabou por realizar corrida em conjunto com o sérvio Andrija Zikvovic, sendo este último vítima de uma infeção respiratória.

Jota soma 15 presenças nesta temporada em que conta ainda com dois golos apontados, o último destes precisamente no derradeiro encontro, o empate (2-2) com V. Setúbal para a Taça da Liga.