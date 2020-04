Jota: «Estive a aprender russo nas últimas semanas»

Jota explicou como tem levado a cabo as últimas semanas de isolamento por causa do isolamento social, surpreendendo quem o ouvia.





"Não sou uma pessoa de Playstation, nem tenho. Não é por aí. Eu gosto sempre de ver séries ou ler livros, aprender uma língua nova ou aprender conceitos novos, de tudo um pouco. Estive a aprender russo nas últimas semanas. Comecei por uma língua difícil (risos). Espanhol, italiano? Essas eu já falava. Não sou como o Seferovic que fala sete línguas diferentes. Falo as básicas como o espanhol, português, inglês, sei algumas palavras de italiano. Não sei porque me veio à cabeça o russo. Os meus amigos já me perguntaram se estou de olho em alguém, mas não é verdade. É mesmo pela cultura. Em russo, sei dizer perguntar como está uma pessoa, alguns números, as coisas básicas", declarou o extremo do Benfica durante o programa 'Quizedition', da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, em conversa com Roderick Miranda, acrescentando o que tem feito: "Dou-me muito bem com Ivan Zlobin, ele é russo. Envio-lhe as minhas dúvidas em russo e ele as dele em português. Ele já está cá a morar, fala muito bem português, mas quer aperfeiçoar os tempos verbais. Eu ainda sou um iniciante. Manda-me uns áudios no Whatsapp com dúvidas e eu mando-me as minhas. Estamos entretidos assim".O jovem jogador formado no Seixal vincou que "já cumpria muito da vida em casa" e espera que "tudo passe depressa". "Todos os clubes mandaram planos de treino para os jogadores não pararem a atividade física. Eu não sou exceção. Faço todos os dias aquele que é o meu trabalho. Tento complementar com outras atividades", desvendou o futebolista português de 21 anos.Depois de Roderick ser instado sobre o sonho de infância de jogar no Barcelona, Jota explicou a sua carreira, que só teve um clube: "Só existe Benfica na minha vida e vai continuar a ser".