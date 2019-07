Jota: «Eu sou o Jota, o Félix é o Félix»

Com a saída de João Félix para o Atlético Madrid, Jota pode ver as portas da equipa principal do Benfica abrirem-se, mas o jovem avançado, de 20 anos, opta por não entrar em comparações, lembrando até que tem características diferentes das do jogador colchonero."Depende do míster, depende daquilo que a equipa pede, porque todos os jogadores são diferentes. Eu sou o Jota, o Félix é o Félix que tem características diferentes das minhas e eu diferentes das dele. Depende sempre das características de cada jogador, depois forma-se um modelo de jogo consoante aquilo que conseguimos fazer dentro de campo e isso é competência do míster, não minha", salientou em conversa com os jornalistas.No último encontro particular das águias, Jota apontou um hat trick e mostrou-se muito satisfeito com o trabalho realizado até ao momento. "Tem sido muito bom. Uma excelente pré-temporada. Começámos bem a trabalhar no Seixal, agora estamos aqui nos EUA em que temos vindo a desenvolver um excelente trabalho. Tivemos mais um bom jogo de treino, ainda não contava para esta competição que vamos disputar (International Champions Cup), mas foi um excelente teste para o que vem aí. A nível pessoal foi excelente, por ter feito o hat trick, mas há que valorizar a exibição da equipa", destacou.Já sobre o facto de o Benfica ter mantido a grande maioria dos jogadores, o jovem vê isso como uma vantagem na sua adaptação e também para o arranque da temporada da equipa. "Mantivemos, praticamente, todo o grupo da época passada e isso é muito bom para encarar esta temporada, pois os processos já estão cá e só precisamos de aprimorar alguns aspetos. Sinceramente é um ponto a favor. Ter o núcleo da época transata e termos sido campeões, torna as coisas um pouco mais fáceis. Mas, o bom ambiente não adianta se depois não formos consistentes ao longo da época", afirmou.Relativamente às várias renovações que a SAD benfiquista tem promovido, especialmente, junto dos seus jogadores mais jovens, Jota assume que não pensa sequer nisso e diz que a equipa está a preparar-se da melhor maneira para a Supertaça, a 4 de agosto, frente ao Sporting."Não tenho de falar disso, neste momento. Tenho contrato com o Benfica durante muitos anos e estou muito feliz aqui. É o clube do meu coração. Quero é jogar à bola e continuar aqui. Ainda há muita coisa para trabalhar. Vamos entrar agora numa competição, mas claro que nos estamos a preparar para esse jogo que vai ser muito difícil", referiu.