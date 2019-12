Jota: «Não concretizámos as oportunidades que tivemos»

Jota foi o autor do golo que evitou que o Benfica saísse da Covilhã com uma derrota, mas ainda assim, o objetivo de vencer não foi alcançado e o extremo explicou porquê.





"Sofremos o golo logo a abrir a segunda parte, mas entramos sempre com a máxima seriedade. Nem sempre as coisas correm como nós queremos, mas não podemos baixar os braços, temos de acordar novamente para o jogo e foi o que fizemos aqui. Fomos à procura do resultado. Infelizmente não conseguimos concretizar as oportunidades que tivemos. Agora é continuar a trabalhar forte", enalteceu o jovem, de 20 anos, que desvalorizou o facto de ter marcado o golo do empate: "Eu só tento fazer o meu trabalho, corresponder às expectativas do míster e quando é para entrar estou cá para fazer o meu trabalho e dar o melhor de mim. É assim que eu quero fazer sempre que for aposta".