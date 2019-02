Jota para lançar a favor da corrente

João Filipe, mais conhecido simplesmente por Jota, poderá hoje ter os ambicionados primeiros minutos com Bruno Lage. Ao que foi possível apurar, o técnico benfiquista não tem previsto lançar o jovem dianteiro de 19 anos no onze inicial, mas existe, isso sim, a perspetiva de o miúdo poder ser lançado no decorrer do encontro, assim o jogo – e a eliminatória, claro – esteja a correr de feição. Jota já cumpriu os seus primeiros minutos de águia ao peito sob o comando de Rui Vitória – jogou os últimos 13’ contra o Sertanense, na Taça de Portugal –, mas ainda aguarda o lançamento de Lage. Na Turquia, de resto, foi o único dos sete produtos da formação que não teve minutos, merecendo até o conforto do treinador no final do encontro.