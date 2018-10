Jota passa da equipa A aos sub-19

É um Benfica 'reforçado' aquele que defronta esta terça-feira o Ajax. Os juniores encarnados contam com vários jogadores que habitualmente disputam a 2.ª Liga, entre os quais está Jota, que na última quinta-feira se estreou mesmo pela principal formação das águias diante do Sertanense.O técnico Renato Paiva assumiu que gosta muito de comparar a Holanda com Portugal. "São dois países de dimensão curta, mas que formam jogadores de futebol a velocidade e com qualidade anormais", frisou na antevisão à BTV, deixando ainda elogios ao adversário. "Temos de nos preparar de forma diferente em relação ao jogo com o Bayern, pois o Ajax é uma equipa que não elabora tanto a saída de bola. Quando pressionados jogam mais na profundidade", reiterou.Já o defesa-central Gonçalo Loureiro sublinhou que "a UEFA Youth League dá outra visibilidade" aos jovens. "São jogos com elevado grau de dificuldade", atirou o defesa de 18 anos, que na última jornada do campeonato da categoria apontou um golo frente ao Alverca (2-0).