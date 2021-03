Jota recupera no Seixal

Jota está emprestado aos espanhóis do Valladolid até ao final da temporada mas é no Benfica Campus que recupera da lesão que o impede de competir. O extremo formado no Seixal está a contas com uma lesão no ligamento lateral externo do tornozelo esquerdo, com edema ósseo, o que o impediu de fazer parte da convocatória para o Campeonato da Europa sub-21, na qual foi incluído inicialmente. Agora, terá mais três semanas de reabilitação pela frente.

O jogador, de 21 anos, chegou em janeiro à formação da primeira liga espanhola e alinhou em 13 jogos oficiais, apontando ainda dois golos.