«Jota tem uma imprevisibilidade técnica ao nível dos melhores do mundo»

Com Chiquinho afastado dos relvados até 2020, o Benfica acredita ter soluções dentro do plantel para o lugar do camisola 19. Bruno Lage dispõe no plantel de Jota, jovem formado no Caixa Futebol Campus que está perto de ver a renovação oficializada, jogador que Luís Tralhão diz ter uma "imprevisibilidade ao nível dos melhores do mundo".





"É um miúdo que acredita muito nas suas potencialidades, sabe perfeitamente do que é capaz e sabe onde quer chegar. Pode levar mais ou menos tempo, mas sabe que vai lá chegar. Foi sempre essa mentalidade que o fez distinguir dos outros. Está sempre disponível para aprender, muito focado nas suas eventuais fragilidades e no que são os seus pontos fortes. É muito dedicado, quer ser um dos melhores e, com essa vontade, mais tarde ou mais cedo vai despontar", afirmou o antigo treinador do avançado, na formação do Benfica, à Rádio Renascença.

E prosseguiu: "Tem uma imprevisibilidade técnica incrível, ao nível dos melhores do mundo, e alia isso a uma perseverança e vontade de vencer enorme o que lhe permitiu estar em patamares superiores àqueles que normalmente seriam para a sua idade. Tem uma capacidade de finalização acima da média. Vejo ali muita qualidade para jogar em várias posições do campo".



O agora treinador dos sub-23 do Cova da Piedade sublinhou ainda que Bruno Lage saberá o "timing certo" para lançar o avançado na equipa principal.





Lesão trama 'substituição-tipo' de Bruno Lage: as alternativas a Chiquinho