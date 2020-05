Jota: «Todos estávamos fartos desta quarentena»

Jota, protagonista de um programa do Benfica Play, mostrou-se feliz com o regresso dos encarnados aos treinos. O extremo falou do período de confinamento e dos desafios que os jogadores tiveram de enfrentar nessa fase.



"O maior desafio foi continuarmos concentrados no que tínhamos de fazer em casa, porque sabíamos que a todo o momento podíamos voltar ao ativo. Por isso tínhamos de nos manter em boas condições físicas e bem mentalmente, de modo a estarmos no máximo das capacidades", explicou. "Não estamos habituados a estas coisas, estamos habituados à rotina normal, de ir para o treino de manhã, ir para a relva para jogar."





Mas Jota, aproveitou a quarentena para aprender... russo. "Houve um dia que me lembrei que, com tanto tempo disponível, era uma boa oportunidade para aprender uma língua nova. Fiquei indeciso entre italiano e russo, mas houve qualquer coisa que me chamou para o russo, por ser mais difícil e por ser um desafio", explicou, acrescentando que também aproveitou para "ler e conhecer outras realidades".O jovem jogador reconheceu, todavia, que teve saudades da velha rotina. "O que senti mais falta foi da bola. Embora tenha algumas bolas em casa, é completamente diferente sentir estes relvados", sublinhou. "No início foi como um choque. O nosso tempo era dividido entre Benfica, família, muitas vezes viagens e deslocações ao estrangeiro, mas de repente apanhámo-nos confinados em casa. Tivemos de nos adaptar e fazer o melhor nesta situação e acho que conseguimos."Mas agora isso acabou. "Finalmente começámos a treinar, todos estávamos fartos desta quarentena!"