Jovem adepto do Benfica premiado no final do jogo

Assim que terminou o encontro, os jogadores do Benfica ficaram no relvado a festejar a conquista dos três pontos e, alguns segundos depois, foram de imediato abordados pelos apanha-bolas, que tentaram ficar com uma recordação. Estes jovens acabaram por não ter sorte, mas dois menores ainda conseguiram regressar a casa com as devidas recompensas.

Pizzi, como homem do jogo, ficou junto à linha lateral mais alguns minutos e acabou por assistir à invasão de um pequeno adepto que quis cumprimentar o internacional português. Apesar de ter sido intercetado por um ‘steward’, a criança viu o camisola 21 oferecer-lhe a camisola antes de regressar à bancada.

Já Vinícius também viu um pequeno adepto com um cartaz a solicitar-lhe a peça de equipamento e, antes de recolher ao balneário, o avançado fez questão de entregar a prenda.