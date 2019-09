Jovem avançado costa-riquenho vai fazer testes no Benfica

?? #CominicadoOficial: El delantero Manfred Ugalde estará realizando dos importantes pasantías, a partir de la próxima semana, en los clubes Benfica de Portugal y Atlético de Madrid de España. ¡Le deseamos el mayor de los éxitos! pic.twitter.com/qevtsVWGGb — Deportivo Saprissa (@SaprissaOficial) September 10, 2019

Manfred Ugalde, jovem avançado costa-riquenho de 17 anos, via fazer testes no Benfica a partir da próxima semana. A informação foi dada pelo atual clube do jogador, o Deportivo Saprissa.Além das águias, o jogador vai igualmente fazer testes no Atlético Madrid, pode ler-se em comunicado."O avançado Manfred Ugalde vai realizar dois importantes estágios, a partir da próxima semana, no Benfica, de Portugal, e no Atlético Madrid, de Espanha. Desejamos-lhe o maior dos êxitos", escreveu o clube na sua conta no Twitter.