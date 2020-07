Jovem avançado do Ajax apontado ao Benfica

O portal 'CalcioNapoli24', especializado em assuntos relacionados com o Nápoles, adianta esta sexta-feira que o Benfica é uma das equipas interessadas na contratação do jovem avançado Danilo, um jogador de 21 anos pertencente aos quadros do Ajax. Para lá das águias, estarão também na corrida pelo dianteiro brasileiro o Tottenham e o Nápoles.





Formado no Santos, Danilo chegou ao Ajax em 2017/18, tendo desde então atuado na equipa B dos de Amesterdão, formação pela qual já apontou um total de 24 golos em duas temporadas. Pela equipa principal do Ajax apenas disputou quatro partidas, três delas na atual temporada. Numa delas, diante do Getafe, refira-se, fez mesmo o seu primeiro golo pelos de Amesterdão, numa vitória por 2-1 em jogo da Liga Europa.