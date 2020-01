Jovem avançado renova contrato com o Benfica

Henrique Araújo, jovem avançado de 18 anos, renovou o contrato com o Benfica até 2024.





"É um dia muito especial. Tem sido uma caminhada muito boa no Benfica. Este é o reconhecimento do trabalho que tenho vindo a desenvolver no último ano e meio", referiu o jogador, que chegou à Luz na época 2018/19 proveniente do Marítimo, à BTV.Na época de estreia com a camisola do Benfica, Henrique Araújo apontou 37 golos em 33 jogos pela equipa de juvenis. Esta temporada, é o melhor marcador dos juniores no Campeonato Nacional, com 15 golos e já fez dois tentos pela equipa de Sub-23. Fez ainda 4 jogos na UEFA Youth League.O jovem avançado tem objetivos bem definidos: "O sonho é jogar no Estádio da Luz, na primeira equipa do Benfica. É o que todos queremos, bem como chegar a grandes palcos".