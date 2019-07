Jovem surpresa da pré-época do Benfica pode entrar no negócio de Perin

João Ferreira poderá ser incluído no negócio que vai levar Mattia Perin para o Benfica. A notícia é avançada pela 'Sky Sport', que dá conta de que a Juventus deverá receber o jovem lateral-direito de apenas 18 anos, que tem sido opção para Bruno Lage nesta pré-época - é mesmo o futebolista mais jovem entre os eleitos para a digressão aos EUA De acordo com a mesma fonte, João Ferreira iria para Turim por empréstimo com opção de compra de 12 milhões de euros. Comoadiantou, o Benfica tem Perin 'amarrado' e o guarda-redes italiano, de 26 anos, só não será reforço se as águias não quiserem investir. As águias já chegaram a acordo com o jogador, faltando agora o entendimento com o campeão italiano, que poderá levar o jovem da formação das águias como contrapartida.Face às lesões de André Almeida e Ebuehi, João Ferreira atuou nas duas partidas desta pré-época, tendo mesmo sido titular diante da Académica.