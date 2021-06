Jovem Dinis Telehovschi assina contrato de formação

O Benfica informou este domingo que rubricou um contrato de formação com Dinis Telehovschi. Trata-se de um médio de apenas 14 anos que evolui na equipa de iniciados das águias.





Com Samaris como referência na 1ª equipa, Telehovschi está no clube da Luz há cinco temporadas depois de ter começado a carreira no CD Escola Académica em 2015. "Daqui por 10 anos quero ser jogador profissional do Benfica", referiu o jovem futebolista ao site oficial, apontando o "passe e visão de jogo" como características que o destacam.