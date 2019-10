Jovem do Benfica 'provoca' evacuação de zona de imprensa na Venezuela

Viveram-se momentos de alguma tensão e surpresa esta tarde na zona de imprensa do Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, horas antes do duelo entre as seleções de Sub-23 da Venezuela e da Bolívia. E o 'culpado', ao que parece, foi Matías Lacava, jovem jogador de 16 anos que o Benfica contratou esta temporada...





Não que o jovem das águias tenha cometido algum delito, mas sim porque a sua presença nesse encontro motivou a visita ao estádio do seu pai, Rafael Lacava, o que obrigou à entrada em ação do serviço de inteligência venezuelano, o chamado SEBIN.Já sentados nos seus lugares, os jornalistas foram todos obrigados a deixar aquela zona de forma a que fosse feita uma revista minuciosa, tendo como claro propósito impedir que algo sucedesse com o atual governador de Carabobo, segundo revelou o jornal 'El Bocón'. Uma revista que terá durado meia hora, antes de todos os repórteres receberem ordem para voltarem aos seus lugares.