Jovem do Inter Milão apontado para o lugar de Grimaldo

A imprensa italiana adianta esta sexta-feira que o lateral esquerdo Federico Dimarco é um dos jogadores que estão na agenda do Benfica para o caso de Alex Grimaldo sair no final da temporada. De acordo com o portal CalcioNews24, o jogador de 21 anos, pertencente ao Inter Milão mas atualmente cedido ao Parma, é visto na Luz como a alternativa a Mário Rui, que será o alvo principal na linha de sucessão ao defesa espanhol.





Com contrato com os milaneses até 2023, Dimarco está avaliado pelo portal Transfermarkt em 3,5 milhões de euros. Na presente temporada, refira-se, o lateral esquerdo disputou 13 partidas pelo Parma na Serie A.